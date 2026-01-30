Meneses recordó su paso por Brasil: Me pidieron dinero y me amenazaron

Después de ocho años en el extranjero, el delantero Jean Meneses regresó al fútbol chileno en el inicio de esta temporada 2026 como fichaje de Deportes Limache.

El extremo nacional retornó tras un amargo paso por el Vasco da Gama de Brasil, donde prácticamente no jugó, y en la antesala al debut de este sábado en la Liga de Primera frente a Colo Colo, el atacante reveló los motivos sobre su escasa continuidad en el conjunto carioca.

En conversación con La Tercera, reconoció que "cuando jugaba en Toluca tuve opciones de ir a otro club de México. Pero los directivos no querían que reforzara otro equipo del mismo país y mi salario era muy alto para una renovación. Entonces, estaba la oferta de Vasco. Pero la única traba era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso".

Luego, añadió que "a los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: 'oye, ¿sabes qué? ahora te toca pagar una comisión'. Yo le dije, '¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?'. Era bastante dinero. Y yo le pregunté, '¿Pero por qué? ¿En qué parte del contrato sale?' Y me dice: 'esa es mi forma de trabajar; hay personas que ayudaron para que esto se diera, tengo que responderles a ellos'. Y yo le dije, 'nunca me lo dijiste'. Hablé con mi representante, viajó para Brasil para arreglar el tema".

Por último, Meneses sostuvo: "Hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara. Recibió el dinero y me amenazó: 'te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible'. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo hablaría".