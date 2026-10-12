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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Arce asistió y Guerrero sacó un tiro rasante para abrir la cuenta de la U ante Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules pegaron primero en Rancagua.

[VIDEO] Arce asistió y Guerrero sacó un tiro rasante para abrir la cuenta de la U ante Ñublense
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Universidad de Chile abrió la cuenta ante Ñublense este lunes en Rancagua, en el duelo de la fecha 24 de la Liga de Primera, con un gol de Maximiliano Guerrero.

En el minuto 13, Agustín Arce vio el espacio y habilitó a Guerrero, quien entró al área y sacó un tiro rasante para batir al arquero Nicola Pérez.

Revisa el gol de Maxi Guerrero para la U ante Ñublense:

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