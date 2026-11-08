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[VIDEO] Arturo Vidal anotó el 0-1 para Colo Colo y preocupó por fuerte entrada
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Autor: Redacción Cooperativa
El bicampeón de América marcó la apertura de la cuenta en Chillán.
El bicampeón de América marcó la apertura de la cuenta en Chillán.
Arturo Vidal mostró su jerarquía al anotar el 0-1 de Colo Colo ante Ñublense en el duelo que se juega en el Estadio "Nelson Oyarzún" para desatar el primer festejo albo.
No obstante, el bicampeón de América quedó contundido luego de un fuerte golpe que sufrió al momento de impactar el balón.
Mira acá el gol