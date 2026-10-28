[VIDEO] César Pinares anotó de penal y lo igualó para Audax Italiano ante la UC

Audax Italiano igualó el marcador ante Universidad Católica en el segundo tiempo en el Claro Arena, en el duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga, con un gol de penal de César Pinares.

En el minuto 53, Daniel González llegó tarde a un cruce y le pegó una patada en la planta del pie a Diego Coelho, y el árbitro Mathías Riquelme no dudó en señalar el punto de cal.

Pinares, exvolante de los Cruzados, tomó la responsabilidad en el punto de penal y anotó con seguridad para batir al portero Darío Melo y dejar 1-1 el marcador (55').

La situación, además, fue peor para la UC, ya que después del penal, el técnico Daniel Garnero tuvo que sacar a González, quien quedó lesionado por la infracción que cometió.

Revisa el penal de Pinares para el gol de Audax ante la UC: