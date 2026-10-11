[VIDEO] Coquimbo Unido noqueó a Colo Colo con una contra letal de Lucas Pratto

Coquimbo Unido marcó el 5-2 ante Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", con un nuevo contragolpe que finiquitó el veterano delantero argentino Lucas Pratto.

En el minuto 81, la defensa alba estaba mal posicionada, Guido Vadalá recibió un pase de Luis Riveros desde atrás de mitad de cancha y comenzó la carga ofensiva, asistiendo a Lucas Pratto, que controló y definió ante la salida de Gabriel Maureira.

Revisa el gol de Pratto para Coquimbo Unido ante Colo Colo: