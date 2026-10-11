Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.1°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Coquimbo Unido noqueó a Colo Colo con una contra letal de Lucas Pratto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los piratas otra vez golpearon a la débil defensa de los albos.

[VIDEO] Coquimbo Unido noqueó a Colo Colo con una contra letal de Lucas Pratto
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido marcó el 5-2 ante Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", con un nuevo contragolpe que finiquitó el veterano delantero argentino Lucas Pratto.

En el minuto 81, la defensa alba estaba mal posicionada, Guido Vadalá recibió un pase de Luis Riveros desde atrás de mitad de cancha y comenzó la carga ofensiva, asistiendo a Lucas Pratto, que controló y definió ante la salida de Gabriel Maureira.

Revisa el gol de Pratto para Coquimbo Unido ante Colo Colo:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada