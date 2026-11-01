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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El gol anulado a Justo Giani ante la U en el clásico universitario por fuera de juego

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino estaba offside en un contragolpe ante la U.

[VIDEO] El gol anulado a Justo Giani ante la U en el clásico universitario por fuera de juego
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Universidad Católica lamentó un gol anulado ante Universidad de Chile en el clásico estudiantil en el Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera, por posición de adelanto de Justo Giani.

Tras una pérdida de balón de Eduardo Vargas, los cruzados atacaron en un contragolpe y Sebastián Arancibia habilitó a Giani, quien remató ante la salida de Gabriel Castellón.

La UC estaba festejando con todo la anotación, pero terminaron furiosos, ya que el árbitro Diego Flores demoró en invalidar el gol, por un evidente fuera de juego del trasandino al momento del pase de Arancibia.

Revisa el gol anulado a la UC en el clásico universitario: 

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