[VIDEO] ¿Era penal? La mano que pudo cambiar el rumbo del partido entre Coquimbo y Colo Colo

Una polémica mano penal fue reclamada por Colo Colo en el partido ante Coquimbo Unido, una acción que pudo haber cambiado el rumbo del compromiso en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", ya que fue justo antes del cuarto gol de los piratas.

Cuando el marcador estaba 3-2 a favor de los aurinegros, en el minuto 56 hubo un disparo de Arturo Vidal que dio en la defensa local, y tras una serie de rebotes, la pelota dio en el codo del uruguayo Manuel Fernández.

Los albos de inmediato reclamaron al árbitro José Cabero, pero el juez dejó seguir las acciones y en el minuto 58 llegó el 4-2 para Coquimbo, anotado por Benjamín Chandía.

Mientras los piratas celebraban, Vidal y los demás jugadores de Colo Colo fueron a reclamar al árbitro por la mano, que se repitió en la transmisión oficial.