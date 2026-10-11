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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Javier Correa dejó parado al "Mono" Sánchez con golazo de tiro libre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo consiguió la paridad parcial gracias al argentino.

[VIDEO] Javier Correa dejó parado al
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Colo Colo encontró el empate parcial ante Coquimbo Unido con un sorpresivo golazo de tiro libre del argentino Javier Correa en el primer tiempo.

En el minuto 22, Correa remató con borde interno al palo contrario del arquero y sorprendió a Diego "Mono" Sánchez, quien quedó estático en el 1-1 para Colo Colo.

Revisa el gol de Correa para Colo Colo:

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