[VIDEO] "Juego temerario": Así operó el VAR por polémico codazo de "Cimbi" Cuevas ante O'Higgins

La ANFP publicó este lunes los audios del VAR durante el polémico codazo de Cristian "Cimbi" Cuevas a Francisco González en el partido de O'Higgins y Universidad Católica el pasado sábado 7 de marzo, en El Teniente de Rancagua, en la sexta fecha de la Liga de Primera.

La jugada ocurrió en el minuto 22, cuando el lateral de la UC golpeó en el rostro con el codo a González, una jugada que fue castigada con tarjeta amarilla por el árbitro Juan Lara, sin revisión de VAR al borde de la cancha.

De acuerdo al video explicativo, "el VAR, en su chequeo protocolar por posible tarjeta roja, analiza diferentes angulos y velocidades, interpretando que en su intento por cargar al rival para ganar espacio y posición, el jugador rojo abre su brazo, impactando la cara del rival, golpeando con intensidad media, que se evalúa como temeridad".

"Por tal motivo, coinciden con lo observado en campo, confirmando la decisión de amonestación por juego temerario", concluye el narrador.

Tras la explicación, se escucha la conversación de Lara con Piero Maza y Felipe Jara, los encargados del VAR en el chequeo, quienes ratifican la "temeridad" de la acción de Cuevas.