[VIDEO] La dura infracción por la que Diego Sánchez fue expulsado frente a Concepción

El arquero de Coquimbo Unido Diego Sánchez fue expulsado en la derrota de su equipo 1-0 frente a Deportes Concepción tras cortar un contraataque fuera de su área.

La acción ocurrió en el minuto 90 de partido cuando el "Mono" cometió una falta y cortó una jugada de peligro de Aldrix Jara, quien buscaba el segundo tanto para el "León de Collao".

Revisa la expulsión a continuación: