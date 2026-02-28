Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La dura infracción por la que Diego Sánchez fue expulsado frente a Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Coquimbo cortó un contraataque fuera del área.

[VIDEO] La dura infracción por la que Diego Sánchez fue expulsado frente a Concepción
El arquero de Coquimbo Unido Diego Sánchez fue expulsado en la derrota de su equipo 1-0 frente a Deportes Concepción tras cortar un contraataque fuera de su área.

La acción ocurrió en el minuto 90 de partido cuando el "Mono" cometió una falta y cortó una jugada de peligro de Aldrix Jara, quien buscaba el segundo tanto para el "León de Collao".

Revisa la expulsión a continuación:

