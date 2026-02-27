Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La Serena anotó el gol más rápido de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "granate" se puso en ventaja antes del minuto.

Menos de 60 segundos necesitó Jeisson Vargas para dar una sorpresa en el Estadio El Cobre y poner en ventaja a Deportes La Serena frente a Cobresal. El mediocampista "granate" aprovechó la primera aproximación de su equipo para desequilibrar el marcador en el campamento minero.

La jugada del gol se gestó tras un rápido avance por la banda que permitió al exjugador de Universidad de Chile y U. Católica recibir el balón en posición de remate. Vargas se acomodó frente a la portería y sacó un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta del conjunto de El Salvador, sentenciando el 0-1 parcial a favor de la visita.

Esta anotación es la más rápida en el actual torneo de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

