Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] La U avisó a Universidad de Concepción con un cabezazo de Eduardo Vargas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El arquero Santiago Silva evitó el gol de los azules en el Nacional.
El arquero Santiago Silva evitó el gol de los azules en el Nacional.
Eduardo Vargas protagonizó la primera jugada ofensiva de Universidad de Chile ante U. de Concepción en el Estadio Nacional, por la sexta fecha de la Liga, con un cabezazo que desvió el arquero Santiago Silva.
Revisa el cabezazo de Vargas en la primera que tuvo la U: