Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago28.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La U avisó a Universidad de Concepción con un cabezazo de Eduardo Vargas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero Santiago Silva evitó el gol de los azules en el Nacional.

[VIDEO] La U avisó a Universidad de Concepción con un cabezazo de Eduardo Vargas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Eduardo Vargas protagonizó la primera jugada ofensiva de Universidad de Chile ante U. de Concepción en el Estadio Nacional, por la sexta fecha de la Liga, con un cabezazo que desvió el arquero Santiago Silva.

Revisa el cabezazo de Vargas en la primera que tuvo la U:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada