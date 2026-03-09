[VIDEO] La U. de Conce sacudió a la U en el Nacional con un gol de Daniel Barrea

Universidad de Concepción sacudió a Universidad de Chile en el Estadio Nacional con un gol de Daniel Barrea, en un letal contragolpe en el primer tiempo del duelo de la sexta fecha de la Liga.

Facundo Mater metió un pase filtrado entre líneas y Jeison Fuentealba, al ver adelantado a Gabriel Castellón, la picó en su intención de anotar un golazo, pero la pelota se estrelló en el travesaño. En el rebote, apareció Barrea y cabeceó para el 0-1 parcial del Campanil (38').