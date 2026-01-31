Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Limache aprovechó los errores defensivos de Colo Colo y golpeó con doblete de Meneses
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los albos vivieron una pesadilla antes de los 15 minutos.
Los albos vivieron una pesadilla antes de los 15 minutos.
Deportes Limache aprovechó los graves errores defensivos de Colo Colo y pegó dos veces antes de los 15 minutos, con un doblete de Jean Meneses.
El primero fue a los 7 minutos, tras una pérdida en la salida de los albos; y el segundo llegó a los 14', después de una gran jugada colectiva, con asistencia de Daniel "Popín" Castro a Meneses.
Además, los dos goles de Meneses son los primeros en la Liga 2026.
Revisa los goles de Limache: