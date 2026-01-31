Síguenos:
[VIDEO] Limache aprovechó los errores defensivos de Colo Colo y golpeó con doblete de Meneses

Los albos vivieron una pesadilla antes de los 15 minutos.

Deportes Limache aprovechó los graves errores defensivos de Colo Colo y pegó dos veces antes de los 15 minutos, con un doblete de Jean Meneses.

El primero fue a los 7 minutos, tras una pérdida en la salida de los albos; y el segundo llegó a los 14', después de una gran jugada colectiva, con asistencia de Daniel "Popín" Castro a Meneses.

Además, los dos goles de Meneses son los primeros en la Liga 2026. 

Revisa los goles de Limache: 

