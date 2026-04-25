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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Lucero se desahogó con su primer gol por la U y abrió la cuenta ante la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Estadio Nacional estalló con la conquista del "Gato".

[VIDEO] Lucero se desahogó con su primer gol por la U y abrió la cuenta ante la UC
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Universidad de Chile tuvo un emotivo festejo del 1-0 parcial en el clásico con Universidad Católica por la fecha 11 de la Liga de Primera, pues significó la primera conquista de Juan Martín Lucero por el cuadro azul.

El "Gato" estuvo atento para empujar el balón al arco tras un pivoteo en un tiro de esquina al minuto 15', dejando atrás una sequía goleadora personal de 33 partidos; arrastrada desde Fortaleza de Brasil.

- Revisa el gol:

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