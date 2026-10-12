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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] ¡Misil al ángulo! Agustín Arce deslumbró con golazo para la U ante Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante se lució con espectacular definición en Rancagua.

[VIDEO] ¡Misil al ángulo! Agustín Arce deslumbró con golazo para la U ante Ñublense
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El volante Agustín Arce deslumbró este lunes en Rancagua con un espectacular golazo, para el 3-0 parcial de Universidad de Chile sobre Ñublense, en la fecha 24 de la Liga de Primera.

En el minuto 56, Arce se acomodó con la derecha tras un pase de Marcelo Morales y soltó un misil inatajable, que fue directo al ángulo del arco de Nicola Pérez.

Revisa el golazo de Arce para la U ante Ñublense:

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