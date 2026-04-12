[VIDEO] No hubo tarjeta: El duro planchazo de Campusano a Altamirano en duelo de la U y Ñublense

Una polémica se generó en el primer tiempo del duelo entre Ñublense y Universidad de Chile por la Liga de Primera, debido a la vara que puso el árbitro Cristian Galaz para juzgar duras acciones en Chillán.

Además de un cruce que acabó con Gabriel Graciani dándole de lleno en la rodilla a Marcelo Morales, y una entrada del propio Morales a Lorenzo Reyes, las miradas y reclamos azules se concentraron en un fuerte un suelazo contra Javier Altamirano.

Al minuto 32 Jovany Campusano tocó el balón, pero en la secuencia acabó por pisar en el tobillo al jugador de la U, que había ido a presionar.

Altamirano sufrió una fea torsión, pero pese a lo llamativo de la imagen, los árbitros -incluyendo el VAR- consideraron que el contacto fue casual. Así, Campusano terminó libre de tarjeta.

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