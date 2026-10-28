[VIDEO] Zuqui y Vadulli fueron expulsados por polémica agresión antes del descanso

El duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano tuvo una polémica antes del final del primero tiempo, con expulsiones con roja directa de Fernando Zuqui y Michael Vadulli.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, Zuqui fue a encarar a Vadulli por una jugada y el delantero de Audax Italiano respondió con un cabezazo en la frente al volante, terminando ambos en el césped del Claro Arena.

Zuqui acusó mareos y Vadulli terminó con un corte en la frente, y el árbitro Mathías Riquelme, tras revisar el VAR, decidió mostrarles la roja directa a los dos.

Con esta expulsión, Zuqui se perderá el clásico universitario ante U. de Chile el domingo, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Revisa la expulsión de Zuqui y Vadulli: