[VIDEOS] Huachipato golpeó a Everton con dos golazos de Maximiliano Gutiérrez

Huachipato pegó dos veces a Everton en el segundo tiempo del partido por la tercera fecha de la Liga de Primera, con golazos de Maximiliano Gutiérrez.

La apertura de la cuenta llegó con un tremendo derechazo desde fuera del área (50').

Cinco después, los acereros atacaron con una contra y Gutiérrez eludió al arquero Ignacio González para firmar el 0-2 en el Estadio "Nicolás Chahuán" (55').