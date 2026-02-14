[VIDEOS] Nadruz y Carvallo anotaron sendos golazos para Cobresal ante la UC

Agustín Nadruz y Bryan Carvallo anotaron dos golazos para adelantar a Cobresal frente a Universidad Católica en el Estadio El Cobre de El Salvador por la tercera fecha de la Liga de Primera.

El volante argentino remató desde fuera del área con un potente disparo de derecha en el minuto 3 del encuentro, mientras que el exjugador de Unión Española (14') conectó una espectacular tijera dentro del área para anotar el segundo tanto de los "Mineros".