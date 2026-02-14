Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.9°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEOS] Nadruz y Carvallo anotaron sendos golazos para Cobresal ante la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Mineros" sorprendieron a los "Cruzados" en los primeros minutos.

[VIDEOS] Nadruz y Carvallo anotaron sendos golazos para Cobresal ante la UC
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Agustín Nadruz y Bryan Carvallo anotaron dos golazos para adelantar a Cobresal frente a Universidad Católica en el Estadio El Cobre de El Salvador por la tercera fecha de la Liga de Primera.

El volante argentino remató desde fuera del área con un potente disparo de derecha en el minuto 3 del encuentro, mientras que el exjugador de Unión Española (14') conectó una espectacular tijera dentro del área para anotar el segundo tanto de los "Mineros".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada