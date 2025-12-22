Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

"No quiero sufrir más": Jugador de 27 años anuncia su retiro por salud mental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista formado en FC Barcelona sorprendió a todos con su decisión, reconociendo que "ya no quiero más".
Eric Montes, futbolista de 27 años que surgió de las divisiones inferiores de FC Barcelona y que militaba en un equipo de la tercera categoría de España, sorprendió a todos con su decisión de retirarse del fútbol.

Lo más llamativo fue el propio relato del jugador que, en conferencia de prensa, explicó que su decisión la tomó por salud mental.

"Va a sonar un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de '¿qué va a ser de mí?'", expresó el futbolista de Algeciras.

"Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic", añadió.

"Llevo desde los cuatro años jugando y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho. No quiero sufrir más", cerró.

