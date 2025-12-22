Rodrigo Álvarez: "Es discutible creer que se gobierna sólo a punta de grandes acuerdos nacionales"

En medio de las definiciones para la Administración Kast, el exministro Rodrigo Álvarez (exUDI) planteó en Cooperativa que es difícil gobernar a partir de "acuerdos nacionales", como ha intentado tradicionalmente la derecha.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Álvarez manifestó que "con la composición actual del Congreso, en algunas materias lograrás llevar adelante, por así decirlo, por tu solo peso electoral las decisiones; en otras cosas tendrás que ponerte de acuerdo o convencer".

"Yo creo que lo más discutible, y en eso al menos yo también discrepaba de parte de la estrategia de Chile Vamos, es creer que se gobierna solo a punta de grandes acuerdos nacionales. Y eso ha sido muy difícil en Chile, son mucho menos de los que uno cree", planteó.

El exdiputado insistió en que "hay que retomar la vieja y antigua y correcta política: en ocasiones convencer, en ocasiones llevarnos a todos ante el escenario de la opinión pública y tratar de avanzar. Pero yo creo que en algunas materias se podrá llegar a acuerdo, en otras no".

"Si mi querido amigo Claudio Alvarado termina integrándolo (el gabinete), te puedo asegurar que tienes al que yo creo que es el mejor negociador y la persona que más ha llegado a acuerdo en los últimos 30 años. Así que me parecería una señal muy potente también", recalcó.

"Prudencia y sensatez"

Sobre el futuro de la derecha, Álvarez llamó a la "máxima unidad y por lo tanto lo que más me gustaría es una gran coalición. Pero al menos yo creo que no hay que forzarla si es que no se da naturalmente al principio. Hay que esperar un poco de evolución".

"Eso es difícil y por lo tanto puede ser un pacto, puede ser un acuerdo con ciertas medidas específicas como un programa, puede ser la típica que ocurrió muchas veces en Chile, alianzas de gobierno exclusivamente para un periodo de tiempo sin toda la estructura de una coalición", añadió.

El exministro manifestó que "es importante que todos los chilenos reflexionemos un poquito de lo que ha pasado en nuestra vida política en los últimos cinco años, porque si no le ponemos un poco de prudencia y sensatez a los próximos años, vamos a seguir con estos ciclos (...) Hemos pasado por Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet, Bachelet-Piñera, Piñera-Boric, Boric-Kast. Eso no es propio de democracias exitosas. Eso es un desastre político. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de combatir todos dando prudencia y sensatez para los próximos años".

Finalmente, sobre una posible participación en el gobierno de Kast, Álvarez aseveró que no le han ofrecido un cargo y que "yo solamente he dicho, y así va a ser, que estoy disponible a ayudar a José Antonio donde se cruzan tanto elementos de cercanía política como de amistad hace años. Pero voy a estar ayudando a su gobierno porque me parece esencial para la estabilidad política del país, mucho más allá que incluso de mis propias ideas".