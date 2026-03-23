Alexis y Suazo se quedaron sin técnico: Almeyda fue destituido de Sevilla

El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes por FC Sevilla, de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, como entrenador del equipo, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en La Liga española y tres en la Copa del Rey, anunció en un comunicado el club.

Almeyda, quien llegó al club del barrio de Nervión el pasado verano, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una pésima imagen, en especial, en sus encuentros en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

Sevilla FC negocia con el técnico español Luis García Plaza como posible sustituto del entrenador de Azul (provincia de Buenos Aires), aunque también sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez, con pasado en la entidad sevillista.

Almeyda, de 52 años, firmó un contrato por tres años, hasta junio de 2028, para dirigir al conjunto sevillista e intentar que recuperara su nivel y el potencial que tuvo en este siglo XXI, después de cuatro temporadas -incluida ésta- en las que en La Liga ha tenido que luchar por el objetivo de la permanencia.

Con el argentino en el banquillo, Sevilla sumó 31 puntos, de ellos 16 en 15 partidos en su estadio y 15 fuera en 14 encuentros, y es el equipo más goleado de Primera División con 49 goles encajados.