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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Almeyda disparó contra la dirigencia de Sevilla y denuncia una "traición" tras su despido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exentrenador del club andaluz cuestionó duramente la forma en que fue removido del cargo luego de la derrota ante Valencia y aseguró que la dirigencia le había prometido continuidad.

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El técnico argentino Matías Almeyda rompió el silencio tras su salida de Sevilla y lanzó duros dardos contra la dirigencia del club, a la que acusó de actuar con "traición" y "doble cara" en el proceso que terminó con su destitución.

En una entrevista concedida al canal de YouTube "Radar Mundialista", el exvolante aseguró que la situación vivida en el cuadro sevillista fue inédita en su carrera.

"Lo de Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente porque un día antes de decirme que me tenía que ir me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que me duele", sostuvo.

Almeyda insistió en que el mayor dolor no pasó únicamente por la decisión de cesarlo, sino por la forma en que se manejó la directiva. "No me debieron decir que iba a estar si después me iban a sacar. Si no, es como que es una doble cara", afirmó el entrenador bonaerense, visiblemente golpeado por lo ocurrido en el club hispalense.

Además, el argentino trazó un paralelo entre la realidad que encontró en Sevilla y la compleja etapa que le tocó vivir en River Plate. Según explicó, se encontró con una institución atravesada por dificultades económicas y políticas, además de una afición exigente que espera competir siempre en la parte alta, pese a que, a su juicio, el plantel estaba confeccionado para pelear por la permanencia y no por títulos.

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