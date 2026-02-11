Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.4°
Humedad12%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

André Silva, figura de Elche: Estamos viendo cada vez más las virtudes de Lucas Cepeda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El delantero portugués elogió al chileno.

André Silva, figura de Elche: Estamos viendo cada vez más las virtudes de Lucas Cepeda
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portugués André Silva, delantero y figura de Elche, dedicó elogios al chileno Lucas Cepeda, nuevo compañero en el equipo, valorando sus virtudes y la adaptación que ha tenido en el equipo.

"Lucas ha estado muy bien estos últimos días desde que llegó. Se está adaptando y se está asociando cada vez mejor con los compañeros", reconoció el atacante en conferencia de prensa.

"Nosotros lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Creo que poco a poco podrá demostrar aquello", añadió el ariete luso.

Elche volverá a jugar este viernes, a las 17:00 horas (20:00 GMT) ante Osasuna, en la fecha 24 de La Liga de España.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada