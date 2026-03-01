Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Antony abrió la cuenta en el derbi andaluz con un golazo de chilena
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El equipo de Manuel Pellegrini se fue al descanso con una amplia ventaja.
El brasileño Antony anotó el 1-0 de Betis en el derbi andaluz, con una genialidad de chilena. Más tarde, Alvaro Fidalgo puso el 2-0 antes del fin del primer tiempo entre el equipo de Manuel Pellegrini y el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Revisa el gol: