Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Antony abrió la cuenta en el derbi andaluz con un golazo de chilena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Manuel Pellegrini se fue al descanso con una amplia ventaja.

El brasileño Antony anotó el 1-0 de Betis en el derbi andaluz, con una genialidad de chilena. Más tarde, Alvaro Fidalgo puso el 2-0 antes del fin del primer tiempo entre el equipo de Manuel Pellegrini y el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Revisa el gol:

