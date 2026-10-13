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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Arquero de Villarreal sufrió violento asalto armado en su casa junto a su familia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El húngaro Peter Gulacsi y sus familiares resultaron ilesos tras el robo ocurrido durante la madrugada de este martes. El futbolista quedó descartado para el duelo ante Napoli por la Champions League.

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El arquero húngaro de Villarreal, Peter Gulacsi, sufrió un robo a mano armada durante la madrugada de este martes en su domicilio, mientras se encontraba junto a su familia, según confirmó el club español.

El incidente ocurrió en la urbanización Monasterios, ubicada en la localidad valenciana de Puçol, donde delincuentes ingresaron a la vivienda del futbolista. Ninguno de los integrantes de su familia resultó herido, aunque todavía se desconocen mayores detalles del asalto.

Desde Villarreal confirmaron el hecho y señalaron que "las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y están realizando las diligencias oportunas".

Como consecuencia de lo ocurrido, el portero de 36 años, que llegó al conjunto español durante el último mercado de fichajes, quedó descartado para el encuentro de este martes ante Napoli, correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El compromiso está programado para las 16:00 horas de Chile en el Estadio de La Cerámica.

Este episodio recuerda lo sucedido en febrero de 2024 con Etienne Capoué, entonces jugador de Villarreal, quien también fue víctima de un intento de robo en su domicilio mientras se encontraba con su familia.

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