Atlético de Madrid anunció cambio de propietario y sumó a David Villa al consejo

Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario de Atlético de Madrid, con un consejo de 11 miembros, al que se incorpora el exfutbolista David Villa.

Además de la permanencia de Enrique Cerezo, como presidente de Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado, Apollo incorpora cinco consejeros; se suma David Villa, leyenda del fútbol español y campeón de Liga con Atlético de Madrid en 2014; se añade un nuevo miembro por parte del accionariado de Quantum Pacific, Amit Singht, además de Antoine Bonnier, que ya figuraba en el consejo, y otro de Ares Management.

"Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande a Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo", declaró David Villa.

También, la Junta aprobó este jueves "una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros".

"Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura", expuso el club.

La entrada de Apollo termina con la propiedad de Atlético de Madrid de la familia Gil, que controló el club durante 38 años, los últimos 33 como máximos accionistas desde la conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992.

Durante ese periodo ganaron 14 títulos, atravesaron una intervención judicial en 2000, sufrieron el descenso a Segunda División (donde permanecieron dos años) y cambiaron el estadio Vicente Calderón por el Metropolitano, hasta alcanzar la estabilidad actual con Diego Simeone como entrenador.