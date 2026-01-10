Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España en el primer clásico del año

El Estadio Alinma de Yeda será el escenario para una nueva definición del fútbol español en tierras árabes cuando este domingo, a las 16:00 horas (19:00 GMT), FC Barcelona y Real Madrid se enfrenten en la final de la Supercopa de España por cuarta ocasión consecutiva.

Para el primer duelo de 2026, el equipo entrenado por Hansi Flick con cartel de favorito luego de despachar a Athletic Club con un 5-0. Además de eso, buscará revalidar la corona ante un rival que superó en cuatro de sus últimos cinco cara a cara.

Con el retorno de algunas piezas fundamentales, el técnico germano podría formar con: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres o Robert Lewandowski; Raphinha.

Por la vereda del frente, los adiestrados por Xabi Alonso arriban a una nueva definición con mayor incertidumbre pese a superar a Atlético de Madrid por 2-1 en la antesala. Si bien, con este último resultado llegaron a cinco triunfos al hilo, eso no les ha quitado la sensación de irregularidad.

Con algunos jugadores en duda, la probable alineación será con: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Alvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé o Gonzalo García y Vinícius Júnior.

Este encuentro dará la posibilidad de una consagración o una redención, ya que hace casi un año el conjunto "blaugrana" se impuso con un categórico 5-2. Incluso, los "cules" también levantaron el trofeo en la cara de su rival en 2023, mientras que los "merengues" solo tuvieron revancha en la edición de 2024.

Con arbitraje del español José Luis Munuera Monter, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.