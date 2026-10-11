Betis de Pellegrini goleó a Osasuna y se mantuvo en la parte alta en España

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, sigue en racha en España y se mantuvo como escolta (junto a Atlético de Madrid) del líder Barcelona, tras golear por 5-2 a Osasuna en La Cartuja de Sevilla.

El primer tiempo fue completo para los andaluces, con un tempranero penal de Isco (10') y un buen remate de Ez Abde, asistido por Cucho Hernández (31').

El trámite parecía tranquilo para los béticos, ya que un autogol de Ante Budimir al inicio del segundo tiempo dejó el tablero en 3-0, pero los visitantes reaccionaron para meterse en el partido.

El propio Budimir se redimió para el primer descuento (51') y Raúl García recortó las distancias para Osasuna (56').

Sin embargo, Betis recuperó el control, para evitar sorpresas, e Isco repitió para el 4-2 (67'); y finalmente, la goleada se cerró en el tiempo agregado, gracias a José Antonio Morante (90+6').

Con el resultado, Betis sumó 19 puntos y marcha tercero en la tabla, igualado con Atlético, que está segundo por mejor diferencia de gol; líder es Barcelona, con 24 positivos en una campaña perfecta.

En la próxima fecha, Betis enfrentará a Barcelona en un duelo crucial; pero antes, el miércoles, chocará con Porto, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions.

Osasuna, por su lado, está decimosexto con solo 8 puntos, y recibirá a Racing de Santander.