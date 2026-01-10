Betis de Pellegrini se enredó en La Liga con un empate frente al colista Oviedo

Luego de la estrepitosa caída la fecha pasada ante Real Madrid, el Real Betis de Manuel Pellegrini sólo logró rescatar un empate en su visita a Real Oviedo, colista de la liga española, en el marco de la fecha 19 del torneo.

El equipo del "Ingeniero" logró igualar 1-1 en la recta final, tras una actuación fuera de lo óptimo. Si bien tuvo acercamientos al arco rival -con lanzamientos en los palos incluidos- prevaleció mayormente el espíritu conservador.

Real Oviedo sí mostró algo más de ambición y abrió la cuenta por medio de Ilyas Chaira (64').

Con la desesperación por no acabar con las manos vacías, Real Betis se fue en procura franca del empate, que logró finalmente a los 83' por intermedio de un desvío de Giovanni Lo Celso tras un centro desde el sector derecho.

Con este empate, los dirigidos por Manuel Pellegrini sumaron 29 puntos en el sexto puesto, con el riesgo de ser alcanzados por Celta de Vigo (26) en la última posición a torneos europeos.

Celta cerrará la fecha este lunes 12 de enero ante el Sevilla de Alexis Sánchez, a las 17:00 horas de Chile (20:00).