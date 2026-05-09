Betis dejó escapar un triunfo clave en su visita a Real Sociedad

Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, dejó escapar una victoria que parecía sentenciada en San Sebastián, al igualar 2-2 en un amargo partido 2-2 ante Real Sociedad.

El cuadro del "Ingeniero" llegó a estar dos goles arriba en el marcador, pero una desconcentración defensiva en el tramo final permitió que los dueños de casa rescataran un punto en el tiempo de descuento, complicando las aspiraciones europeas de los béticos.

El compromiso comenzó con complicaciones de último minuto para el equipo del técnico chileno, debido a la baja de Natan durante el calentamiento. Pese a este contratiempo, el conjunto verdiblanco mostró pasajes de gran fútbol y efectividad, logrando ponerse en ventaja gracias a un golazo de Antony a los 39 minutos, tras un inicio frenético donde ambos equipos intercambiaron ataques constantes.

Ya en la segunda mitad, el Betis de Pellegrini pareció tomar el control absoluto del encuentro. Apenas iniciado el complemento, Abde aumentó la cuenta con una jugada individual de alto nivel, poniendo el 0-2 que parecía definitivo. Con una ventaja cómoda, el elenco dirigido por el estratega nacional se replegó buscando liquidar el partido a través de transiciones rápidas que, lamentablemente para sus intereses, no lograron concretar.

La reacción de Real Sociedad comenzó a fraguarse en los últimos 20 minutos, aprovechando el desgaste físico y algunas imprecisiones en el fondo bético. Tras el descuento de Óskarsson al minuto 79, el cuadro local intensificó su presión y encontró premio en los descuentos a través de un penal ejecutado por Mikel Oyarzábal, sancionado por una mano dentro del área tras intervención del VAR.

El desenlace fue de infarto para el equipo de Pellegrini, que estuvo a centímetros de sufrir una derrota increíble. Solo una intervención providencial del portero Álvaro Vallés impidió que el conjunto donostiarra remontara el marcador en la última jugada del partido. Con este resultado, el Betis se lleva un punto con sabor a poco, tras haber tenido el control total de un duelo que se les escapó de las manos en los minutos finales y queda con 54 unidades en la quinta posición, cuatro por encima de Celta de Vigo, su rival más directo en la lucha por alcanzar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.