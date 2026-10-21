Betis quedó disconforme con resolución por cabezazo de Bernal a Yamal

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, manifestó su disconformidad con la sanción de cuatro partidos impuesta al mediocampista uruguayo Facundo Bernal y anunció que recurrirá al Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El castigo responde a la expulsión del futbolista durante la derrota por 5-2 ante FC Barcelona, luego de un enfrentamiento con Lamine Yamal a los 54 minutos, en el que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea consignó que Bernal sujetó al delantero español por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro.

La institución sevillana presentó inicialmente alegaciones para solicitar la anulación de la tarjeta roja, argumentando que el acta arbitral no reflejó adecuadamente el enfrentamiento previo ni la participación de Yamal, quien recibió tarjeta amarilla por su intervención en el incidente.

De manera alternativa, Betis pidió una calificación disciplinaria diferente y la aplicación de la atenuante de provocación suficiente. Sin embargo, el Comité de Disciplina rechazó sus argumentos y consideró que las imágenes respaldaron la descripción del árbitro.

El organismo determinó que la conducta del uruguayo constituyó una agresión y aplicó el artículo 103.1 del Código Disciplinario, con una suspensión de cuatro encuentros, correspondiente al mínimo establecido para esta infracción.

Tras conocer la resolución, Betis confirmó que presentará un recurso ante el Comité de Apelación, con el objetivo de revertir o reducir el castigo impuesto a Bernal.

La controversia surgió durante un encuentro marcado por las decisiones arbitrales, que también provocaron los reclamos de Manuel Pellegrini tras la derrota frente a Barcelona.

Además, el Comité de Disciplina sancionó con dos partidos a Manu Fajardo, director deportivo de Betis, por una conducta contraria al buen orden deportivo durante el mismo compromiso.