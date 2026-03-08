Betis sumó nuevo traspié al caer ante Getafe en un duelo con incidentes entre hinchas

Real Betis dirigido por el entrenador chileno Manuel Pellegrini cayó ante Getafe por 2-0 en condición de visitante por la vigésimo séptima fecha de la Liga española y sumó tres partidos consecutivos sin triunfos.

En los primeros minutos del cotejo el partido estuvo detenido por incidentes en las tribunas entre ambas hinchadas. Fue necesaria la intervención policial para separar a ambas facciones, mezcladas debido a la reventa de entradas de abonados.

El primer tanto para los "azulones" lo marcó Kiko Fermenía, quien remató de volea dentro del área chica para batir al portero bético a los 28 minutos.

En los descuentos del primer tiempo (45+2') los locales ampliaron la ventaja gracias a una gran definición por arriba del arquero del uruguayo Martín Satriano.

Con este resultado, los andaluces se mantuvieron en la quinta posición con 43 puntos, en zona de Europa League, mientras Villarreal se alejó con 54 unidades tras imponerse al Elche de Lucas Cepeda.

El siguiente desafío para el equipo del "ingeniero" será ante Panathinaikos en Grecia este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT) por la ida de los octavos de final de la Europa League.

Por su parte, Getafe visitará a Atlético de Madrid el sábado 14 de marzo a las 12:15 horas (15:15 GMT) en una nueva jornada de la Liga de España.