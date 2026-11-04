Compañero argentino pidió respeto y defendió a Owono tras muerte de Jesús de Miguel

Lautaro Spatz, futbolista argentino de FC Andorra, salió en defensa de su compañero Jesús Owono, arquero involucrado en el choque que provocó la muerte del delantero de Tenerife Jesús de Miguel, y aseguró que el guardameta atraviesa un difícil momento tras las críticas que recibió por lo sucedido.

El defensor, quien fue uno de los primeros jugadores en acercarse a De Miguel para solicitar asistencia médica, publicó una carta en Instagram en la que expresó su dolor por la tragedia y respaldó al portero, quien incluso desactivó su cuenta en esa red social debido a los insultos y acusaciones que recibió.

"También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido", escribió Spatz, quien describió el sufrimiento que enfrenta Owono.

"Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie", añadió el argentino.

El zaguero también se refirió a las circunstancias del accidente ocurrido durante el encuentro del lunes entre Tenerife y FC Andorra, y sostuvo que se trató de una acción fortuita, cuyas consecuencias nadie podía imaginar.

En su publicación, Spatz también expresó sus condolencias a los familiares y cercanos de Jesús de Miguel, además de reconocer el impacto que provocó su fallecimiento entre los integrantes del plantel.

"Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar", manifestó el futbolista, quien aseguró que todos sus compañeros permanecen conmocionados por lo sucedido.

Finalmente, el argentino pidió respeto y acompañamiento para quienes sufren la pérdida del delantero, mientras la Policía Nacional española desarrolla una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.