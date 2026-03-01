Compañero de Lucas Cepeda fue denunciado por grave insulto racista en el fútbol de España

El futbolista español Rafa Mir, delantero de Elche y compañero del chileno Lucas Cepeda, fue denunciado este domingo por proferir un insulto racista contra el defensor de Espanyol, el marroquí Omar El Hilali. El incidente ocurrió durante el duelo correspondiente a la vigésima sexta jornada de la liga en España, disputado en la ciudad de Alicante.

El colegiado español Iosu Galech Azpeitia consignó en el acta oficial que, en el minuto 78, el jugador Omar El Hilali le comunicó que el atacante Rafa Mir se dirigió a él con la frase: "Viniste en patera (embarcación pequeña usada para el transporte de inmigrantes ilegales)".

Pese a que el cuerpo arbitral no escuchó la expresión de forma directa, el juez determinó detener el encuentro en el Estadio "Martínez Valero" durante tres minutos para activar el protocolo contra el racismo.

El afectado, Omar El Hilali, nació en Hospitalet de Llobregat y posee doble nacionalidad, aunque representa a la selección de Marruecos por el origen de su familia. Tras el compromiso en España, el director técnico de Espanyol, Manolo González, condenó los hechos y aseguró que los insultos racistas deben eliminarse definitivamente de la vida y del deporte por las situaciones desagradables que provocan.

Por su parte, el entrenador de Elche, el vasco Eder Sarabia, evitó profundizar en la culpabilidad de su dirigido, aunque enfatizó que no aceptará faltas de respeto en su plantel. El estratega del equipo donde milita Lucas Cepeda pidió claridad en las pruebas para no caer en suposiciones, subrayando que no se puede ganar un partido de cualquier forma en España.

El caso quedó ahora bajo la revisión de los comités disciplinarios de la competición, quienes deberán determinar posibles sanciones para el futbolista Rafa Mir. Mientras tanto, el entorno de Espanyol respaldó totalmente a su canterano ante la agresión verbal recibida en el recinto de Alicante.

El partido, que tuvo a Cepeda como titular, terminó con empate 2-2.