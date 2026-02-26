¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Espanyol por La Liga española?

Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, recibirá a Espanyol este domingo por la fecha 26 de La Liga española.

El conjunto de Cepeda está complicado en la tabla de posiciones, en la cual se encuentra en la posición 17° con 25 unidades, a solo una de la zona de descenso directo.

¿Cuándo y dónde ver a Elche vs. Espanyol?

El encuentro se jugará este domingo 1 de marzo a las 10:00 horas (13:00 GMT), en el Estadio Manuel Martínez Valero.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN 2, y en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl