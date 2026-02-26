Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago27.9°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Espanyol por La Liga española?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno está a un punto de la zona de descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Espanyol por La Liga española?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, recibirá a Espanyol este domingo por la fecha 26 de La Liga española.

El conjunto de Cepeda está complicado en la tabla de posiciones, en la cual se encuentra en la posición 17° con 25 unidades, a solo una de la zona de descenso directo.

¿Cuándo y dónde ver a Elche vs. Espanyol?

El encuentro se jugará este domingo 1 de marzo a las 10:00 horas (13:00 GMT), en el Estadio Manuel Martínez Valero.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN 2, y en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada