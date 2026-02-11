¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Osasuna por la Liga de España?
El cuadro del chileno está a dos unidades de puestos de descenso.
Elche, equipo del delantero chileno Lucas Cepeda, recibirá este fin de semana a Osasuna, por la fecha 24 de La Liga de España.
Los franjiverdes vienen de caer ante Real Sociedad 1-3 la jornada anterior y se ubican en décimo quinta ubicación con 24 unidades a dos puntos de la zona de descenso.
El atacante chileno, lleva dos partidos jugados con el cuadro español, pero ninguno como titular. En el último cotejo, el exColo Colo ingresó a los 73 minutos del encuentro.
Sin embargo, para esta jornada, el viñamarino tiene altas chances de arrancar en el once inicial ante Osasuna.
El duelo está pactado para disputarse este viernes 13 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Martínez Valero".
La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.
También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.