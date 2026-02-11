¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Osasuna por la Liga de España?

Elche, equipo del delantero chileno Lucas Cepeda, recibirá este fin de semana a Osasuna, por la fecha 24 de La Liga de España.

Los franjiverdes vienen de caer ante Real Sociedad 1-3 la jornada anterior y se ubican en décimo quinta ubicación con 24 unidades a dos puntos de la zona de descenso.

El atacante chileno, lleva dos partidos jugados con el cuadro español, pero ninguno como titular. En el último cotejo, el exColo Colo ingresó a los 73 minutos del encuentro.

Sin embargo, para esta jornada, el viñamarino tiene altas chances de arrancar en el once inicial ante Osasuna.

¿Cuándo y dónde ver a Elche ante Osasuna?

El duelo está pactado para disputarse este viernes 13 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Martínez Valero".

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.