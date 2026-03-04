¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Villarreal por La Liga española?

Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, visitará a Villarreal este domingo por la fecha 27 de La Liga española.

El conjunto de Cepeda viene de conseguir un empate ante Espanyol de Barcelona y sigue complicado en la tabla de posiciones: Está en la ubicación 17° con 26 unidades, a dos de la zona de descenso, por lo que necesita sumar puntos para no empantanarse en la parte baja.

¿Cuándo y dónde ver a Elche vs. Villarreal?

El encuentro se jugará este domingo 8 de marzo a las 10:00 horas (13:00 GMT), en el Estadio de la Cerámica.

La transmisión será en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl