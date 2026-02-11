¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Alavés por La Liga española?

Sevilla, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibirá a Alavés por la vigésima cuarta jornada de la Liga de España.

El cuadro andaluz viene de un empate 1-1 como local ante Girona y se encuentra en la décimo tercera posición de la tabla con 25 unidades, a tan solo tres puntos de la zona de descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla frente a Alavés?

El encuentro está programado para jugarse este sábado 14 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez- Pizjuán".

El cotejo se podrá ver a través de la señal de cable de DirecTV Sports y en la plataforma de streaming DGO.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.