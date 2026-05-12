¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Villarreal en La Liga?

Sevilla, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visita este miércoles a Villarreal en la fecha 36, la antepenúltima en La Liga de España, un duelo crucial para el conjunto andaluz en su pelea por mantener la categoría.

El duelo comenzará a la 14:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio de La Cerámica y será transmitido en TV en la señal de ESPN, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma Disney + Premium.

Para los sevillanos es urgente ganar: Tienen 40 unidades, y pese a marchar en el decimotercer lugar, solo están con punto de ventaja sobre Girona, que se ubica decimoctavo, en zona de descenso.

Villarreal, por su parte, está clasificado a la Champions League con 69 positivos, y buscará los puntos para sostener la pelea por el tercer puesto del torneo, ya que le acecha Atlético de Madrid (66).

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