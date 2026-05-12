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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Villarreal en La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de los chilenos sigue en una crucial pelea por evitar el descenso.

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Sevilla, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visita este miércoles a Villarreal en la fecha 36, la antepenúltima en La Liga de España, un duelo crucial para el conjunto andaluz en su pelea por mantener la categoría.

El duelo comenzará a la 14:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio de La Cerámica y será transmitido en TV en la señal de ESPN, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma Disney + Premium.

Para los sevillanos es urgente ganar: Tienen 40 unidades, y pese a marchar en el decimotercer lugar, solo están con punto de ventaja sobre Girona, que se ubica  decimoctavo, en zona de descenso.

Villarreal, por su parte, está clasificado a la Champions League con 69 positivos, y buscará los puntos para sostener la pelea por el tercer puesto del torneo, ya que le acecha Atlético de Madrid (66).

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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