Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo frente a Girona por la Liga española?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco andaluz se encuentra a tan solo dos puntos de los puestos de descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo frente a Girona por la Liga española?
Sevilla recibirá a Girona por la fecha 23 de La Liga de España y tendrá a los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entre los citados para el partido.

El cuadro andaluz viene de ser goleado como visitante por 1-4 ante Mallorca y se encuentra en el décimo quinto puesto de la tabla a tan solo dos puntos de la zona de descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla frente Girona?

El encuentro está programado para jugarse este sábado 7 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez- Pizjuán.

El cotejo se podrá ver a través de la señal de cable de DirecTV Sports y en la plataforma de streaming DGO

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

