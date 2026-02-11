¿Cuándo y dónde ver al Real Betis de Manuel Pellegrini ante Mallorca por la Liga española?

Real Betis, dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Mallorca por la vigésimo cuarta fecha de la Liga española.

El conjunto bético, logró un importante triunfo como visitante ante Atlético de Madrid por 1-0 y se encuentra quinto en la tabla con 38 puntos, en puestos de Europa League.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis frente a Mallorca?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Son Moix.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl