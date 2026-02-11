¿Cuándo y dónde ver al Real Betis de Manuel Pellegrini ante Mallorca por la Liga española?
El cuadro del "ingeniero" se ubica en la quinta posición en puestos de Europa League.
Real Betis, dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Mallorca por la vigésimo cuarta fecha de la Liga española.
El conjunto bético, logró un importante triunfo como visitante ante Atlético de Madrid por 1-0 y se encuentra quinto en la tabla con 38 puntos, en puestos de Europa League.
El encuentro está programado para disputarse este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Son Moix.
La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl