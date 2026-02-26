¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Betis de Pellegrini y Sevilla de Sánchez y Suazo?

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este domingo, en el clásico de Andalucía, válido por la vigésimo sexta fecha de la Liga española.

El cuadro bético llegará al clásico andaluz en la quinta posición con 42 puntos a seis unidades de puestos de Champions League, tras empatar en su último encuentro ante Rayo Vallecano como local.

Por su parte, los rojiblancos se presentarán al duelo con una realidad adversa a la de su rival, ya que marchan en el doceavo puesto con 29 unidades a cinco puntos de posiciones de descenso. Aunque vienen de ganar en su pasado partido ante Getafe por la cuenta mínima.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis ante Sevilla?

El cotejo está pactado para jugarse este domingo 1 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Podrás ver el encuentro a través del canal Espn 2 y por streaming en Disney+ premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.