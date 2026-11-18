Este sábado 21 de noviembre, Sevilla del lateral chileno Gabriel Suazo recibirá al Real Betis del estratega nacional Manuel Pellegrini en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" por la fecha 13 de La Liga de España, en una nueva edición del derbi de Andalucía.

El duelo está pactado para las 14:30 horas (17:30 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports 2. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO.

La escuadra del "Ingeniero" llega al encuentro en el cuarto lugar con 26 puntos, teniendo una gran campaña tanto a nivel local como en la UEFA Champions League, rendimiento que contrasta con un Sevilla que es sexto con 18 unidades.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.