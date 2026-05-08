¿Cuándo y dónde ver el crucial clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por La Liga?

El fútbol mundial se paraliza este domingo 10 de mayo, jornada en la que FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición del clásico español en el Camp Nou, por la fecha 35 de una La Liga que podría definir al nuevo monarca del certamen.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) y la transmisión televisiva estará a cargo de DSports, mientras que vía streaming se podrá seguir a través de las plataformas DGO y Amazon Prime Video.

La situación para el equipo de Hansi Flick es inmejorable, pues lideran la tabla con 88 puntos frente a los 77 que ostenta el cuadro "merengue".

Es decir, le basta con un triunfo o incluso un empate para gritar campeón de manera anticipada frente a su escolta y máximo rival.

Todos los detalles, goles y la posible coronación en la podrás encontrar y seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.