Dani Carvajal encontró equipo tras su salida de Real Madrid

El lateral español Dani Carvajal fue anunciado como nuevo jugador de Getafe, luego de permanecer sin equipo tras su salida de Real Madrid, club en el que desarrolló gran parte de su carrera.

El futbolista de 34 años firmó un contrato hasta el final de la presente temporada y se sumará al plantel dirigido por José Bordalás, que buscaba reforzar sus bandas y que también disputará la Liga Conferencia.

La operación estuvo rodeada de incertidumbre durante los últimos días. El presidente de Getafe, Angel Torres, aseguró el pasado 9 de octubre que Carvajal había superado los exámenes médicos, aunque posteriormente calificó sus declaraciones como una "broma" y señaló que el posible fichaje era "humo".

El principal obstáculo era el límite salarial impuesto por La Liga, situación que finalmente pudo resolverse para concretar la incorporación del defensor.

Antes del anuncio oficial, Carvajal había manifestado su optimismo por las negociaciones: "Estamos intentando cerrarlo, pero parece que va a llegar a buen puerto. Sí, si se da estoy muy contento", declaró a la salida de las oficinas del club.

El internacional español, que disputó 51 partidos con su selección, llega a su tercer club profesional después de sus pasos por Bayer Leverkusen y Real Madrid, donde conquistó 29 títulos, incluidos seis de la Liga de Campeones.

Su estreno todavía no tiene fecha confirmada, aunque los próximos compromisos de Getafe serán ante Universitatea Craiova, en Rumania, por la Liga Conferencia, y frente a Rayo Vallecano por el campeonato español.