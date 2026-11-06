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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

DT de Elche alabó el trabajo de Pellegrini: Betis es un equipo completo y me gusta lo que hace

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
DT de Elche alabó el trabajo de Pellegrini: Betis es un equipo completo y me gusta lo que hace
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El entrenador de Elche, el argentino Martín Anselmi, elogió este viernes en rueda de prensa al Real Betis de Manuel Pellegrini, próximo rival de su equipo, al que definió como "un equipo completo" y del que dijo que le gusta todo lo que hace.

"Cuando tiene la pelota tiene mucha jerarquía. Por momentos defiende el partido, pero también deja descolgados jugadores para contragolpear rápido", explicó el rosarino, que calificó al Betis como "uno de los mejores equipos" de La Liga.

Anselmi pronosticó un encuentro más abierto que los disputados por Elche ante Celta y el Valencia, si bien precisó que no desea que sea un partido de "ida y vuelta", ya que las transiciones ofensivas son, en su opinión, uno de los puntos fuertes del conjunto sevillano.

"Debemos controlar el partido, acabar las jugadas, estar bien balanceados y jugar sin ansiedad", añadió Anselmi.

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