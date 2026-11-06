Valparaíso suma apoyo belga para ser sede del Tratado de Alta Mar

Bélgica y Chile anunciaron este viernes unir sus candidaturas para que Valparaíso albergue la Secretaría del Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, acuerdo destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

La propuesta contempla repartir sus funciones entre Valparaíso y Bruselas. "Juntos queremos convertir en acciones concretas el compromiso mundial de proteger la alta mar", afirmó en la red social X el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot.

En chile se establecería la sede principal de la Secretaría, desde donde se desarrollarían sus principales funciones, incluida la gestión del mecanismo financiero del tratado, según el acuerdo difundido por el Ministerio belga de Asuntos Exteriores.

Bruselas, por su parte, acogería la infraestructura técnica del mecanismo internacional de intercambio de información y serviría como sede para reuniones de los órganos subsidiarios del acuerdo.

Hasta ahora, ambos países aspiraban por separado a albergar la Secretaría, buscan así facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, que deberá pronunciarse sobre su ubicación, pues China también presentó como alternativa la ciudad de Xiamen.

El Tratado de Alta Mar, conocido por sus siglas en inglés BBNJ y adoptado en 2023 bajo los auspicios de Naciones Unidas, tiene como objetivo proteger la biodiversidad en las aguas internacionales, entre otras medidas mediante la creación de áreas marinas protegidas y la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas.