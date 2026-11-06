Caso Rabat: Oposición exige aclarar estatus migratorio de narcos beneficiados

Diputados de oposición llegaron este viernes hasta La Moneda y oficiaron al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para solicitar información sobre la situación migratoria de los extranjeros condenados por delitos de drogas que recibieron rebajas de sus penas mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Los parlamentarios buscan establecer si los beneficiados tenían órdenes de expulsión, si permanecen actualmente en Chile y qué medidas han adoptado las autoridades para concretar su salida del país.

La solicitud fue presentada por los diputados Juan Santana y César Valenzuela, del Partido Socialista; Consuelo Veloso, del Frente Amplio; y Marcos Barraza, del Partido Comunista.

"Queremos saber, a través de este oficio —y la pregunta hacia el Gobierno es muy sencilla—, si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones por parte del Ministerio del Interior, a través del Servicio Nacional de Migraciones", explicó Santana.

"Estamos hablando de un Gobierno que llegó al poder anunciando medidas en materia de seguridad y lo único que hemos conocido durante estos siete meses es que esas cifras no solamente no han cambiado y estamos hablando ahora de personas que fueron (liberadas pese a estar) condenadas por tráfico de drogas. Este es el Gobierno de la seguridad", cuestionó el socialista.

La controversia por las rebajas de condenas continúa tensionando al Gobierno y al oficialismo, justo cuando el Presidente José Antonio Kast regresó a Chile tras su gira por Europa.

El Mandatario retomó sus actividades en La Moneda y encabezará durante esta jornada, a las 13:30 horas, una nueva reunión del comité político, en medio de las presiones del propio oficialismo para remover a Rabat.